Drone ile çekilen görüntülerde, en fazla hasarın yaşandığı Yukarıköy’ün genel görünümü ve kurulan konteyner kentin deprem alanına konumu yer alıyor. Tuzla köyünde yapılan çalışmalar da görüntülere yansıyor.
Afet bölgesi havadan görüntülendi
10.02.2017 - 17:23 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Pazartesi günü meydana gelen depremlerde hasar gören Yukarıköy ve Tuzla köyünde oluşturulan konteyner kentler havadan görüntülendi.
Etiketler : afet bölgesi,ayvacık,
445928 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/445928.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER