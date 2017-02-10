Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Drone ile çekilen görüntülerde, en fazla hasarın yaşandığı Yukarıköy’ün genel görünümü ve kurulan konteyner kentin deprem alanına konumu yer alıyor. Tuzla köyünde yapılan çalışmalar da görüntülere yansıyor.