Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanun hükmünde kararname gereği Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın vatandaşları belediye hizmeti ile buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

KABLOSUZ İNTERNET DÖNEMİ

Bu kapsamda konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmak amacıyla belediyenin araç filosu genişletilirken, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların seyahatleri süresince cep telefonu tablet ve bilgisayarları için "kablosuz bağlantı alanı" hizmeti sunuldu.

İLK OLARAK ÜNİVERSİTE HATTINDA BAŞLADI

Türk Telekom ile altyapı çalışmalarını ocak ayında tamamlayan belediyenin, Dicle Üniversitesi (DÜ) hattındaki 25 otobüste test amacıyla başlattığı çalışmanın kent genelindeki tüm toplu taşıma araçlarında uygulanması için çalışmalar sürüyor.

10 ARACA MOBİL ŞARJ ÜNİTESİ

Belediye, ücretsiz internet hizmetinin yanı sıra 10 toplu taşıma aracına mobil şarj ünitesi kurdu.