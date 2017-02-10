Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "EYP'li saldırı düzenleyen 1 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 21.01.2016 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden gizlenmiş mayın ve EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneğinin bulunduğu barikatı kaldırmak üzere belirtilen yere intikal eden polis ekiplerine ait zırhlı aracın patlatılması sonucu 7 polisin yaralanması olayı, 08.02.2016 günü ilimiz Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdulkadir Oğuz’un nişanlısı ile birlikte alışveriş yaptığı esnada silahlı saldırı sonucu şehit edilmesi olayı, 28.08.2016 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde görev yapan güvenlik güçlerimize erzak götüren tırın PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla gasp edilmesi olayını gerçekleştiren ve Valiliğimizce ilimiz Yüksekova ilçesinde 13.03.2016 günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının öncesi ve sonrasında PKK/KCK bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, güvenlik güçlerimize karşı halkı hendek kazmaya zorlayan, kazılan hendeklere tuzaklı EYP yerleştirerek güvenlik güçlerimize karşı silahlı çatışmalar içerisinde yer alan H.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, 04.02.2017 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 08.02.2017 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.