Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk Kervankıran idaresindeki 06 Y 7633 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Şehit Gazi Alerdek ile Şeyh Şamil caddelerinin kesiştiği kavşakta sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak arsaya devrildi.

Kazada, sürücülerden Ömer Faruk Kervankıran ile aynı araçta bulunan Tuğba, İsmail ve Ömer Musab Kervankıran yaralandı. Diğer sürücünün ise otomobiliyle olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçtığı öne sürülen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.