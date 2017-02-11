Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hatay’dan temin ettikleri kaçak sigaraları çuvallar içerisinde gıda malzemeleri ile bebek bezleri arasına saklayan M.M. (40) ve A.H. (17), sabah saat 08:00’de geldikleri Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminalinden içeriye girmek istedi. Peronların bulunduğu alandan terminal binasına girişte çuvalları X-Ray cihazından geçiren güvenlik görevlileri, çuvalların içinde yüklü miktarda sigara olduğunu tespit etti. Türkiye’den gönderildiği tahmin edilen makarna ve bebek bezlerinin arasına gizlenmiş 2 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirildi. Büyükşehir Belediyesinin terminal görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen 2 kişi, polis noktasına götürülüp gözaltına alındı. Kaçak sigaralara ise el konuldu. Terminal polisleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi, kaçakçılık ekiplerine teslim edildi.

Terminal İşletme Müdürü Erol Keyfoğlu, “Bu sabah erken saatlerde iki kişi tarafından şehrimize sokulmak istenen kaçak sigaraları terminalimize yapılan X-Ray cihazları sayesinde tespit ettik. Maalesef bazı kendini bilmezler tarafından çocuk bezleri ve makarnalar, kaçak sigaraları kamufle etmek için kullanılmış” dedi.