Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York federal mahkemesinde yargılanan 34 yaşındaki Fındıkoğlu, sekiz yıl hapis cezası aldı. Almanya'nın Frankfurt kentinde 2013 yılında yakalanan ve ABD'nin arananlar listesinde bulunan Fındıkoğlu, Haziran 2015'te ABD'ye iade edilmişti. ABD'de "bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek", "banka sahtekarlığı" ve "para aklama" gibi farklı suçlardan yargılanan Fındıkoğlu geçen yıl suçunu kabul etmişti.



"PARAYI YORGAN YAPAN HACKER"

Fındıkoğlu, yaptığı vurgunlarla kazandığı paralarla birlikte çektirdiği ve diğer hacker arkadaşlarına gönderdiği fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından "parayı yorgan yapan hacker" olarak anılmaya başlamıştı.