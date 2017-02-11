Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74036 Sokak'ta Deniz Anatça (17), 13 katlı apartmanın 5. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Anatça, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Anatça'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'da 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız öldü
11.02.2017 - 11:03 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da 5. katta bulunan evlerinin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.
Etiketler : Adana,haberler,intihar,
446092 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446092.aspx
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