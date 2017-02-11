Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74036 Sokak'ta Deniz Anatça (17), 13 katlı apartmanın 5. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Anatça, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Anatça'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.