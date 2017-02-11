Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede belirli aralıklarla etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Kulu Makas mevkisini kullanarak Ankara, Konya, Aksaray yönüne giden sürücülerin farları açık seyahat etmesi istendi. Güzergahta görev alan polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.