İlçede belirli aralıklarla etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Kulu Makas mevkisini kullanarak Ankara, Konya, Aksaray yönüne giden sürücülerin farları açık seyahat etmesi istendi. Güzergahta görev alan polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Konya'da sis görüş mesafesini düşürdü
11.02.2017 - 11:25 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Kulu ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Etiketler : konya,sis,hava durumu,haberler,
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