Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 11.00'da başlayan görüşme devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri'ni kabul etti
11.02.2017 - 11:59 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti.
Etiketler : erdoğan,haberler,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Birleşmiş Milletler,Antonio Guterres,
446119 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446119.aspx
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