Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyreden Aynur Özbek yönetimindeki 14 AT 194 plakalı otomobil, Çakmaklar Mezarlığı Kavşağı'nda, Çakmaklar Caddesi'nden gelen İsmail Mertol'un kullandığı 14 KH 675 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobil, daha sonra yol kenarında bulunan bir sitenin bahçe duvarına ve park halindeki 14 BD 445 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 14 AT 194 plakalı otomobilin sürücüsü Aynur Özbek ile Beysun Türkmen araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan Özbek ve Beysun, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.