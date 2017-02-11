Atatürk Havalimanı'nda 3 kilo 242 gram kokainle yakalanan yabancı uyruklu kişi tutuklandı. İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde şüpheli davranışlarda bulunan Letonya uyruklu P.R'nin üzerinde ve çantasında arama yaptı. Şüphelinin çantasının farklı bölümlerine gizlenmiş 18 paket halinde 3 kilo 242 gram kokain bulundu. Gözaltına alınan ve işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen P.R. tutuklandı.
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
11.02.2017 - 13:29 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çantasında 3 kilo 242 gram kokain ele geçirilen Letonya uyruklu şüpheli tutuklandı
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446144 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446144.aspx
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