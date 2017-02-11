Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fotoğraf tutkunu Güven Güneş, aralık ayından bu yana süren soğuk havanın, yerini güneşli günlere bıraktığını belirtti. Güneş, "Aralık ayından itibaren soğuk hava vardı. Dağlarda kar yağışı vardı, şehir merkezinde de hissedildi bu. İki ay öncesine göre Erdemli bir hayli sıcak. İlkbahar mevsim başlangıcına doğru gelindi. Ağaçlardan da görüleceği gibi çiçekler açtı. Şu anda bahar geldi diyebiliriz" dedi.

Hava sıcaklığının bir hafta içinde arttığını anlatan Güneş, "Şu an hava 18 derece. Arılar adeta bayram ediyor, polenlerini oluşturmaya başladı. Hava 18 derece ve şubat ayına göre hava sıcak. Arılar için de açıkçası çok güzel bir gün, bayram edercesine uçuşuyorlar" diye konuştu.Hava sıcaklığının birkaç derece daha yükselmesinin beklendiği ilçede bahar havası hakim.