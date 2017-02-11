Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik istihbarı çalışma yapıldı. Çalışmada, Tarsus’ta tarihi eser kaçakçılığı suçundan takibi yapılan E.A. isimli şahsın evinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şahsın Tarsus’un Eminlik Mahallesindeki evine jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, evde yapılan aramada, Roma dönemine ait 9 adet yüzük, 1 adet hayvan figürlü heykel, 6 adet ok ucu, 31 adet metal obje, 38 adet taş obje, 211 adet sikke, 1 adet kama, 1 adet çekiç, 1 adet çan olmak üzere 299 parça tarihi eser ele geçirildi

Bir adet detektörün de ele geçirildiği olayla gözaltına alınan şüpheli E.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.