Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Şubat tarihinde Bağcılar'da bulunan bir ticaret merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda bir tır içerisinde yurt dışından kaçak yollarla getirilmiş 14 bin adet gözlük, 5 bin 780 adet kol saati, bin 650 boş saat kutusu ve yaklaşık 10 ton ağırlığında 160 rulo suni deri ele geçirildi. Emniyet kaynakları operasyonda ele geçirilen malzemelerin yaklaşık 6 milyon TL değerinde olduğunu belirtti. Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.