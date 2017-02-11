Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Şubat tarihinde Bağcılar'da bulunan bir ticaret merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda bir tır içerisinde yurt dışından kaçak yollarla getirilmiş 14 bin adet gözlük, 5 bin 780 adet kol saati, bin 650 boş saat kutusu ve yaklaşık 10 ton ağırlığında 160 rulo suni deri ele geçirildi. Emniyet kaynakları operasyonda ele geçirilen malzemelerin yaklaşık 6 milyon TL değerinde olduğunu belirtti. Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.
İstanbul Bağcılar'da 6 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu
11.02.2017 - 14:17 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri Bağcılar'da bir tırda yaptığı aramada, yurt dışından kaçak yollarla getirilen yaklaşık 6 milyon TL değerinde çok sayıda gözlük, kol saati ve suni deri ele geçirdi.
Etiketler : bağcılar,tır,haberler,İstanbul Emniyet Müdürlüğü,
446160 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446160.aspx
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