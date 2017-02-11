Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Çeşme ilçesine tatil yapmam için giden Altan Çetin (70) ile Ülker Çetin (68) çifti, burada bir otele yerleşmiş ardından da iki not bırakıp kayıplara karışmıştı. Uzun süre haber alınamayan çiftin cesetleri ise plajda bulunmuştu. Yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi için 3 gün önce İzmir Adli Tıp Kurumuna getirilirdi. Adli Tıp Kurumuna getirilen yaşlı çiftin cansız bedenlerini almak için herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi.



Cesetleri otele yakın alanda bulunmuştu

Emniyet ekipleri, otelin kamera kayıtlarını inceleyerek, kamera kayıtlarından çiftin 6 Şubat Pazartesi günü gece 01.30 sıralarında odalarından çıkarak, otelin plajına doğru gittikleri tespit etmişti. İntihar notunun ardından emniyet, denizde araştırma yaptı; ancak yaşlı çiftin izine rastlanamamıştı. Daha sonra araştırmalarına devam eden ekipler, çiftin cansız bedenini kaldıkları otele yakın olan Sakarya Mahallesindeki Mavikent Sitesi Plajında bulunmuştu.