Tunceli'nin Hozat ilçesinde, geçen yıl terör örgütü mensuplarınca yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda, kaybolan 2 vatandaşın da öldüğü bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hozat kırsalında 9 Eylül 2016'da terör örgütü mensuplarınca yola döşenen yüksek miktarda el yapımı patlayıcı düzeneğinin sivil bir aracın geçişi sırasında infilak ettirildiği anımsatıldı. Patlama sonrası parçalanan araçta, orman kesim işiyle uğraşan 3 özel müteşebbisin yer aldığı kaydedilen açıklamada, ilk incelemelerde bu kişilerden birinin olay yerinde öldüğünün tespit edildiği belirtildi. Saldırının ardından kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar yapıldığı ifade edilen açıklamada, araçtaki DNA örneklerinin araştırılması sonucu kayıp özel müteşebbislerin de aynı saldırıda öldüğünün anlaşıldığı bildirildi.
Tunceli'deki terör saldırısında kaybolan 2 kişininde öldüğü belirlendi
11.02.2017 - 15:17 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'nin Hozat ilçesinde geçen yıl teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu ağaç kesim işiyle uğraşan kişilerden birinin öldüğü saldırıda, kaybolan 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi
Etiketler : tunceli,tunceli saldırı,terör saldırısı,
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