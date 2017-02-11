Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, geçen yıl terör örgütü mensuplarınca yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda, kaybolan 2 vatandaşın da öldüğü bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hozat kırsalında 9 Eylül 2016'da terör örgütü mensuplarınca yola döşenen yüksek miktarda el yapımı patlayıcı düzeneğinin sivil bir aracın geçişi sırasında infilak ettirildiği anımsatıldı. Patlama sonrası parçalanan araçta, orman kesim işiyle uğraşan 3 özel müteşebbisin yer aldığı kaydedilen açıklamada, ilk incelemelerde bu kişilerden birinin olay yerinde öldüğünün tespit edildiği belirtildi. Saldırının ardından kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar yapıldığı ifade edilen açıklamada, araçtaki DNA örneklerinin araştırılması sonucu kayıp özel müteşebbislerin de aynı saldırıda öldüğünün anlaşıldığı bildirildi.