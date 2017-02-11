Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'dan Ordu yönüne giden Mustafa Sanlı idaresindeki 52 HK 761 plakalı otomobil, sollama yapmaya çalışırken aynı yönde seyreden Nazif Baltaoğlu'nun kullandığı 55 DN 927 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada, Sanlı olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Baltaoğlu ile Ahmet Aydoğan, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen Samsun Deniz Polisi dalgıçları da suya düşen olup olmadığını araştırdı.