Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikamet eden M.T., 5 Şubat Pazartesi günü kendisine ait olan tırda ateşli silahla öldürülmüş halde bulundu. Olay ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturmada, cinayet şüphelileri olarak Ziver Ç. (45) ve oğlu Nurullah Ç. (19) gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba-oğul, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.