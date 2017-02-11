Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikamet eden M.T., 5 Şubat Pazartesi günü kendisine ait olan tırda ateşli silahla öldürülmüş halde bulundu. Olay ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturmada, cinayet şüphelileri olarak Ziver Ç. (45) ve oğlu Nurullah Ç. (19) gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba-oğul, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Mardin'de baba oğul cinayetten tutuklandılar
11.02.2017 - 15:52 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’de geçtiğimiz günlerde cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan baba ve oğlu, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler : mardin,baba oğul,cinayet,haberler,
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