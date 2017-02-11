Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kandıra’nın Yağcılar Mahallesinde gerçekleşen olayda 10 kişilik bir grup, 2B çalışmaları için Kocaeli’den gelen heyetin köy halkıyla yaptığı toplantı esnasında köy kahvehanesini bastı. Çevre köylerden geldikleri iddia edilen 10 şahıs, Mahalle Muhtarı Şerafettin Gökçe ve köy halkıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 6 şahıs, silahlarını çekerek Muhtar Gökçe ve köy halkının üzerine rastgele ateş açtı. Olay karşısında 2B için gelen memurlar ve köy halkı büyük şok yaşarken, olayda ölem ya da yaralanan olmadı. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için operasyon başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı, tüm delilleri ve boş mermi kovanlarını topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı