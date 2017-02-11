Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da mide küçültme ameliyatı yapılan ve ameliyatın ardından kalp krizi geçiren Hatice Durak Aydın, yoğun bakım ünitesinde 19 gün sonra öldü. Mide küçültme ameliyatı olmak amacıyla kentteki özel bir hastaneye başvuran bir çocuk annesi 29 yaşındaki Aydın, 23 Ocak'ta ameliyat edildi. Ameliyattan birkaç saat sonra kalp krizi geçiren, 1,5 saatlik kalp masajının ardından hayata döndürülen Aydın, 19 gün boyunca yoğun bakımda yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşadı. Aydın, bugün hayatını kaybetti.



Hatice Durak Aydın'ın eşi Veysel Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatın ardından eşinin servise çıkarıldığını, narkozun etkisi geçtikten sonra sırtında ağrı olduğunu söylediğini anlattı.

Eşini muayene eden doktorun ağrılarının bir veya iki saat sonra geçeceğini söylediğini belirten Aydın, "Doktor gittikten 5 dakika sonra kalp krizi geçirdi. Başka hastanelere sevk edilmesini istedik. Hastane yönetimi onu da kabul etmedi. Eşimin hiçbir hastalığı yoktu. Çünkü tüm tetkikler yapıldı, öyle ameliyata alındı. Ayağıyla güle oynaya geldi, bugün cenazesini alacağız. Hastane ve doktor hakkında savcılığa suç durusunda bulunacağım." ifadesini kullandı.



- "Ameliyat alanında bir sorun görmedik"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Recep Aktimur ise sorunsuz bir ameliyat yapıldığını söyledi. Ameliyattan 3 saat sonra hastanın kalp krizi geçirdiğini dile getiren Aktimur, şunları kaydetti:

"Kalp masajı ile hayata döndürdük. Yoğun bakıma aldık ve hayati fonksiyonları kendine geldi. Ameliyatla ilgili hiç şüphe duymamamıza rağmen uzun süre kalp masajı yaptığımız için yoğun bakımda kapalı yöntemle ameliyat yerini kontrol ettik. Ameliyat alanında bir sorun görmedik. Ameliyattan 3 gün sonra ciddi bir akciğer ödemi oluştuğunu gördük. Yaptığımız değerlendirme sonucunda bu işin cerrahi problem olmadığına karar getirdik. Bunun üzerine akciğer ödeminin tedavisi için hastayı dahiliye bölümüne devrettik. Böbreklerinde ve akciğerlerinde problemler çıktı ve antibiyotikler verildi."