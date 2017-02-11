Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman'dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman-Diyarbakır karayolu Bismil Köprü üzerinde İ.E. isimli şahsa ait aracın durdurulduğu bildirildi. İ.E'nin şüphe çekmemek için araçta imam nikahlı eşi, eşinin kız kardeşi ve iki çocuğuyla beraber olduğu aktarılan açıklamada, uyuşturucu arama köpeği Sarıkız'ın aracın yakıt deposuna aşırı tepki verdiği belirtildi. Ekiplerin araçta yaptığı detaylı incelemede aracın yakıt deposu içerisindeki gizli bölmeye saklanmış 32 paket halinde 13 kilo 100 gram esrar ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, gözaltına alınan İ.E'nin işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.