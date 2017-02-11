Hakkari istikametinden Van’a doğru seyir halinde olan askeri konvoyun içerisinde bulunan ‘Kirpi’ tipi askeri zırhlı araç çamlık mevkiinde kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler, Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.