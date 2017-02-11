Hakkari istikametinden Van’a doğru seyir halinde olan askeri konvoyun içerisinde bulunan ‘Kirpi’ tipi askeri zırhlı araç çamlık mevkiinde kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler, Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
11.02.2017 - 18:28 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Başkale ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker hafif şekilde yaralandı.
Etiketler : van,başkale,askeri araç,haberler,
446220 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446220.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER