Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Eyyübiye’de ismi öğrenilemeyen kişi, otomobildeki eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı. Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde müzakereci polisin ikna çabaları sürüyor.