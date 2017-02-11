Şanlıurfa Eyyübiye’de ismi öğrenilemeyen kişi, otomobildeki eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı. Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde müzakereci polisin ikna çabaları sürüyor.
Şanlıurfa'da rehine krizi!
11.02.2017 - 23:34 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da eşi ve çocuklarını otomobilde rehin alan kişi "müzakereci polis" tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.
Etiketler : şanlıurfa,rehine krizi,
446266 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446266.aspx
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