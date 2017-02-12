Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şişli'de Kuştepe Mahallesi, Yeşilce Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler bütün çatıyı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Şişli, Seyrantepe ve Beyoğlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler kısa bir süre içerisinde olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Mahalle sakinlerinin yangının çıktığı esnada binada vatandaşların bulunduğunu iddia etmesi üzerine itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bina içerisinde bir vatandaş baygın bir şekilde bulundu. İtfaiye ekipleri baygın vatandaşı bina içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından kendine gelen vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için itfaiye ve polis ekipleri çalışma başlattı.