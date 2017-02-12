Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 11 Şubat 2017 günü Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesinde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde kaçak malzeme bulundurduğu tespit edildi. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 77 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.