Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Kurucaşile ilçesine bağlı Ovatekkeönü Köyü Muhtarı Hüseyin Eldemir, eşi ve halası ile birlikte köyün sahilinde gezerken yarı baygın halde karaya vuran ve çırpınan dev levrek balığını gördü. Levrek balığını eliyle hemen yakalayan Eldemir, büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti. Balığı kasaya koyan Eldemir, yaklaşık 11 kilo gelen levreği 600 liraya satılmak üzere balıkçılara verdi. Dev levrek balığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Tam 11 kiloluk levrek görenleri şaşırttı
12.02.2017 - 09:28 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde yakalanan 11 kiloluk dev levrek balığı görenleri şaşırttı.
Etiketler : Bartın,11 kilo levrek,
446333 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446333.aspx
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