Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Kurucaşile ilçesine bağlı Ovatekkeönü Köyü Muhtarı Hüseyin Eldemir, eşi ve halası ile birlikte köyün sahilinde gezerken yarı baygın halde karaya vuran ve çırpınan dev levrek balığını gördü. Levrek balığını eliyle hemen yakalayan Eldemir, büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti. Balığı kasaya koyan Eldemir, yaklaşık 11 kilo gelen levreği 600 liraya satılmak üzere balıkçılara verdi. Dev levrek balığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.