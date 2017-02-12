Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Harıkcı Caddesi üzerinde Yusuf Dolaş’a ait 02 FK 752 plakalı motosiklet, park halindeyken gece geç saatte çalındı. Sabah kalktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Dolaş, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri gerçekleşen hırsızlık olayıyla cadde üzerindeki güvenlik kameralarını inceledi.İşyeri güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelisi olarak tespit edilen Halil İbrahim K., polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın çaldığı motosiklet de ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.Gözaltına alınan zanlının sorgulaması sürüyor.