Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde uygulama başlattı. Uygulama sırasında bir otomobilden şüphelenen polis, sürücü Burak Z.'yi araçtan indirip arama yaptı. Torpido gözünü açan polis, bir ajanda görüp çıkardı. Polis, ajandanın normalden daha ağır olduğunu fark edince içinde bir şey olabileceğini düşünerek sayfalarını karıştırdığında ajandanın içinin oyularak tabanca saklandığını belirledi. Polis tabancanın ruhsatsız olduğunu belirleyerek, Burak Z'ye ruhsatsız tabanca kullanmaktan işlem yaptı.
Ajandayı oyup içine silah sakladılar
12.02.2017 - 10:20 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana polisi, yaptığı uygulama sırasında bir otomobilin torpido gözünde ajandanın içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde uygulama başlattı. Uygulama sırasında bir otomobilden şüphelenen polis, sürücü Burak Z.'yi araçtan indirip arama yaptı. Torpido gözünü açan polis, bir ajanda görüp çıkardı. Polis, ajandanın normalden daha ağır olduğunu fark edince içinde bir şey olabileceğini düşünerek sayfalarını karıştırdığında ajandanın içinin oyularak tabanca saklandığını belirledi. Polis tabancanın ruhsatsız olduğunu belirleyerek, Burak Z'ye ruhsatsız tabanca kullanmaktan işlem yaptı.
Etiketler : adana,adana haberleri,ajanda,silah,
446344 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446344.aspx
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