Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da cinayet suçundan verilen cezasının bir bölümünü çektikten sonra konulduğu yarı açık çezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyen Osman B.'nin dün geceden bu yana, gasp ettiği takside silahla rehin aldığı resmi nikahsız eşi ile 4 çocuğunu serbest bırakması için polis ikna çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevini yapan polis ekipleri, havaya ateş açan bir kişi olduğunu belirleyince harekete geçti. Polisin geldiğini gören cezaevi firarisi olarak aranan Osman B. bölgede bulunan bir ticari taksiye eşini ve 4 çocuğunu bindirip silah zoruyla sürücüden aracı hareket ettirmesini istedi. Polis ekipleri, taksiyi gasp eden kişinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında taksi şoföründen stabilize yola girmesini isteyen Osman B.'nin de içinde bulunduğu aracın yolu polis ekiplerince kesildi. Polislere teslim olmamak için üzerinde taşıdığı silahla havaya ateş açıp eşi ve 4 çocuğunu öldürmekle tehdit eden şüpheli, polislerle görüştüğü sırada adı öğrenilmeyen taksi sürücüsü bir fırsatını bulunup araçtan atlayarak ekip otosuna sığındı.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

'Cinayet' suçundan cezaevinde bir süre yatıktan sonra yarı açık cezaevine konulan buradan izinli çıktığı belirtilen şüpheliyi ikna etmek için çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Osman B.'yi ikna etmek için Emniyet Müdürü Sunay Balıkaya ile müzakereci polis saatlerce şüpheliyi ikna etmek için zırhlı araçtan anons yaparak, ikna etmeye çalıştı.

12 SAATTİR İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Polisin tüm ikna çabasına rağmen Osman B., eşi ve çocuklarının bulunduğu taksiyi tarlaya sürerek kaçtı. Yaklaşık 50 metre kaçan Osman B.'nin bulunduğu araç aynı yol güzergahında polisin daha önceden yerleştirdiği kapana girince lastikleri patladı. Çevresi sarılan taksideki rehinelerin kurtarılması için polisin sürdürdüğü çalışmalar 12 saati buldu.

SIK SIK ANONS YAPIYORLAR

Sabaha kadar uyumayan ekipler, Osman B.'ye takside üşüyen eşi ve 4 çocuğunun bırakılması için sık sık anons yapıyor. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri konuşlandırıldı.