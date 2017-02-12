Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meneden Ağıdır Mahallesi Eski Seyrek Köyü yolu dün meydana gelen olayda, vatandaşlar, park halinde duran otomobil içerisinde bir erkek ile bir kadının hareketsiz yattığını görünce, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinde araştırma yapan ekipler, otomobilin içerisinde Çetin Vargün ile Sakine Aykan’ın başlarından vurulmuş cesetlerini buldu. Polis, otomobil içerisinde yaptığı araştırmada olayda kullanılan tabancayı da buldu.

İlk tespitlere göre, eşinden boşandığı belirtilen Sakine Aykan ile şoförlük yapan evli Çetin Vargün’ün 4 -5 aydır birlikte gizli aşk yaşadıkları; Vargün’ün önce Aykan’ı öldürdüğü, ardından da silahı başına dayayıp intihar ettiği belirlendi.

Nöbetçi savcı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi. İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside iki kişinin başlarından birer kurşun ile ’Bitişik atış’ sonucu vuruldukları belirtildi. Yapılan otopsilerin ardından. Çetin Vargün ile Sakine Aykan’ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi.