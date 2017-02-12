Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından Kuzey Irak’tan Silopi istikametine gelen gümrük mühürlü bir tır, Görümlü mevkiindeki polis kontrol noktasında durduruldu. Tırda yapılan aramada, 49 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Sigaralara el konulurken, T.V. isimli şahıs hakkında işlem yapıldı.