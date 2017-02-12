Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir-Konya yolu Karabulak Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ertan D. idaresindeki 42 ZL 042 plakalı otomobil ile mesai arkadaşı polis memuru Murat B. idaresindeki 06 PTS 99 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Ertan D.’nin kullandığı araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada Ertan D. yaralanırken, diğer aracı kullanan Murat B. ise yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ertan D., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.