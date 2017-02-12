Suudi Arabistan’da doğumu sırasında annesini kaybeden kuzu, keçi ve koyunların ağılına konuldu. Sevimli hayvan hemen sürüyle kaynaşmak istediyse de ilk kez kuzu gören grup biraz korkmuştu. Sürü uzun bir süre bir sağa bir sola kaçışırken, minik kuzuysa olanların bir oyun olduğunu düşünerek onları kovalamayı sürdürdü.
Bu kuzuyu gören sürü kaçacak yer aradı!
12.02.2017 - 12:48 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İlk kez kuzu gören sürü büyük korku yaşadı, ortaya da bu komik görüntüler çıktı.
Etiketler : kuzu,sürü,hayvanlar,
446387 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446387.aspx
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