Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’da doğumu sırasında annesini kaybeden kuzu, keçi ve koyunların ağılına konuldu. Sevimli hayvan hemen sürüyle kaynaşmak istediyse de ilk kez kuzu gören grup biraz korkmuştu. Sürü uzun bir süre bir sağa bir sola kaçışırken, minik kuzuysa olanların bir oyun olduğunu düşünerek onları kovalamayı sürdürdü.