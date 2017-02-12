Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan M.K, dün gece gittiği kahvehanede aralarında husumet bulunan Yunus Helvacı ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K. yanındaki tabancayla Helvacı'ya defalarca ateş etti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Helvacı'nın öldüğünü belirledi. Polis, olay yerinden kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.