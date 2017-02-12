Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan M.K, dün gece gittiği kahvehanede aralarında husumet bulunan Yunus Helvacı ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K. yanındaki tabancayla Helvacı'ya defalarca ateş etti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Helvacı'nın öldüğünü belirledi. Polis, olay yerinden kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü
12.02.2017 - 14:23 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Etiketler : sakarya,silahlı saldırı,haberler,
446403 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446403.aspx
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