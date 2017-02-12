Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay öğlen saatlerinde Köşk Ovaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli Çivril’de ikamet eden ve İzmir’de öğretmenlik yaptığı öğrenilen Gülgün Güçlü yönetimindeki 32 FR 933 plakalı otomobil Köşk ilçesini geçtikten sonra Ovaköy Mahallesi yakınlarında tütmeye başladı. Aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini gören kadın sürücü Gülgün Güçlü, aracını sağa çekti. Bir yandan yoldan geçenler araçtaki yangını müdahale etmeye çalışırken diğer yandan da itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede müdahale edip söndürdü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

