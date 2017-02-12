Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetlemesi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen uygulama kapsamında trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor. İstanbul Çamlıca gişelerinde denetim yapan trafik ekipleri, Balıkesir’den gelen ve içerisinde sivil polis memurunun bulunduğu bir otobüsü durdurdu.

Otobüse binen İstanbul Bölge Trafik Bölge Amiri İrfan Kaya, yolculara uygulama hakkında bilgilendirmede bulundu. Yolculara şoförün kural ihlali olup olmadığını soran Kaya, daha sonra araç içerisinde yer alan sivil polis memurundan bilgi aldı.

Sivil polis memuru şoförün güzergah boyunca kurallara uyduğunu aktardı. Bir ara sürücünün cep telefonu ile konuşarak ihlalde bulunduğunu belirten sivil polis memuru, sürücünün başka bir ihlalinin bulunmadığını söyledi. Yapılan denetimlerden memnun olduklarını dile getiren yolcular ise sürücünün herhangi bir ihlaline rastlamadıklarını kaydettiler.

Otobüsün evraklarında incelemelerde buluna ekipler, sürücüye seyahat halinde telefonla görüşmek ve emniyet kemeri takmamaktan cezai işlem uyguladı.

Uygulama kapsamında denetimlerin süreceği öğrenildi.