Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Valiliği Basın Bürosu’nda uzun yıllar çalıştıktan sonra geçtiğimiz yıllarda emekli olan ve kendisine ait yerel internet haber sitesinde koordinatörlük görevi yapan ve aynı iş yerinde muhabbet kuşları ve kanaryaları ile vakit geçiren 53 yaşındaki Bekir Sami Emiroğlu’nun hobi olarak bakmaya başladığı kuşlarının sayısını 200’e ulaştı.

İnternet sitesine ait canlı yayın stüdyosunu kuşlara ayırdığını belirten Emiroğlu, "3 yıl önce burada 3 çift kanarya bakmaya başladım. 1 sene öncede yine 3 çift ile beraber muhabbet kuşlarını bakmaya başladım. Kanarya besliyorum, muhabbet kuşu besliyorum. Bir nevi benim için bir sevda. Bu sevda beni bugün 200 kuşla başbaşa bıraktı" ifadelerini kullandı.

“SAAT 01.00’E KADAR ONLARIN BAKIMIYLA VE TEMİZLİK İŞLERİYLE UĞRAŞIRIM”

Sabah iş yerine geldiğinde çok önemli bir haber takibi yoksa soluğu kuşlarının yanında aldığını kaydeden Emiroğlu "Çok önemli haber yoksa ön taraftaki bölümde durmam ve arka tarafta kuşların olduğu bölüme geçerim ve 2 saat boyunca onların bakımıyla ve ihtiyaçlarıyla ilgilenirim. Benim sesimi duyduklarında hepsi tepki verir. İhtiyaçlarına karşıladıktan sonra ön taraftaki büroma geçerim ve haber takiplerini yaparım. Birde akşama çıkarken tekrar kontrollerini yaparım. Özellikle Pazar günleri haber sitemi arkadaşlara teslim ederim ve kuşların olduğu bölüme girerek sabah 09.00’dan gece saat 01.00’e kadar onların bakımıyla ve temizlik işleriyle uğraşırım" şeklinde konuştu.

Yanında hiç ayırmadığı doğuştan görme özürlü kanaryasının kuşları arasında ayrı bir yeri olduğunu belirten Emiroğlu, "Doğuştan görme özürlü olan kanaryamın yeri bende başka. Sevdam ve oğlum gibi, kendi kuşlarımdan yavrulattım. Tüy dönemine girdikten sonra diğer kuşların yer aldığı kafese koydum. Devamlı yerde duruyordu ve hareket etmiyordu. Yerden yiyor, suya ise zor gidiyordu. Onun için kafeste durması için bir bölüm yaptırdım ama oradan da yere düştüğünü fark ettim. Şüphelendik ten sonra veteriner arkadaşa götürdüm ve bana iki gözünün görmediğini söyledi. Onu diğer kafeslerden ayırdım ve kendi yanıma aldım. Ön taraftaki büroma aldım. Gelenler de sormaya başladı. ’Diğerleri niye içeride de bunu yanına aldın?’ diye. Bu herkese bir ders. Bir kuş bile kör olduğu halde yaşama tutunuyor. Özel kafesinde her şeyi ezberledi. Yemin ve içeçeği suyun yerini biliyor. Onu yaşatmak için mücadele ettim. Kendi ellerimle yedirdim ve toparladı. 2 yıldır birlikteyiz. Diğer kuşlarımı eve götürmem ama bu kuşumu yanıma alıp evime giderim. Diğer kuşlarım bir taraf bu kuşum benim için bir tarafa" ifadelerini kullandı.