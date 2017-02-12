Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Antalya - Saklıkent kayak merkezi yolu Doyran Mahallesi çıkışında saat 16 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde bir bankanın emekli personelleri bulunan ve Saklıkent Kayak merkezinden dönmekte olan otobüs, Doyran Mahallesi girişinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti 9 kişi yaralandı.