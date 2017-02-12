Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da düğüne katıldı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da yapılan Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Toplantısı Değerlendirme Oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

GELİNE BİLEZİK HEDİYE ETTİ

Basın toplantısı ve partililerle yaptığı toplantının ardından otelden ayrılan Bahçeli, Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Alanı'nda Muzaffer Kaya ve Merve Onan çiftinin düğününe katıldı. MHP lideri Bahçeli, geline maddi değeri yüksek bilezik hediye etti. Bileziğin büyüklüğü ise dikkat çekti.