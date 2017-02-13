Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay yerinde bekletilen polis ekiplerince teslim alınan çocuklar, ambulansta sağlık kontörlünden geçirildi. Dört çocuğunu da serbest bırakan Osman B., eşi Gülşah'ı rehin tutmaya devam ediyor.

Güvenlik önlemlerinin alındığı Direkli Mahallesi'ndeki olay yerinde polisin 26 saattir ikna çabaları sürüyor. Dün geceden beri müzakereci polis ve emniyet müdür yardımcılarının ikna çalışmalarına rağmen şüpheli Binici teslim olmaya yanaşmadı.

Polis ekipleri, eşi ve 2 çocuğunu araçta rehin alan şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor.

Şüpheliyle yaklaşık 15 yıldan beri görüşmeyen babası ve yakınları da olay yerine gelerek Binici'yi ikna etmek için çaba sarf ediyor.

Bu arada şüphelinin kent merkezinden taksiyle bölgede bulunan bağ evine gittiği belirlendi. Bölgeden gelen silah sesleri nedeniyle uygulama yapan polis ekiplerince taksinin durdurulması üzerine Binici'nin eşi, 4 çocuğu ve taksinin sürücüsünü rehin aldığı öğrenildi.

Geceden bu yana devam eden ikna çalışmalarında şüphelinin yanındakilerle kaçması üzerine polis ekiplerince yola kapan kuruldu. Bu sırada şüphelinin dalgınlığından yararlanan taksi sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Eşi ve çocuklarını silahla öldürmekle tehdit eden şüpheli, polislerden kendisini tutuklamamaları talebinde bulunuyor.

Çocuklarından ikisini serbest bıraktı

Yapılan görüşmeler sonucunda şüpheli, 19 saatin ardından yaşları küçük olan çocukları İbrahim ve Nurşah'ı kardeşine teslim etti.

Şüpheli, eşi ve diğer iki çocuğunu rehin tutmaya devam ediyor

Serbest bırakılan çocuklar amcalarıyla polis aracına bindirildi.

Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede ambulanslar hazır bekletiliyor.

TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Osman B.'yi ikna çalışmaları 18 saattir aralıksız sürürken, şüpheli polisten bir araç tahsis edilmesini ve serbest bırakılmasını istedi. Eşi ve çocuklarını da yanına alacağını söyleyen Osman B.'nin ikna çabaları sürüyor.

ŞAHSIN BABASI İLE AKRABALARININ ÇABASI DA SONUÇSUZ KALDI

Ayrıca olay yerine emniyet ekipleri tarafından çağrılan Osman B.'nin babası ile çok sayıda yakını da Osman B.'yi ikna edemedi. İçerisinde bulunduğu ticari aracın sahibinin de polis gözetiminde ikna çalışmalarına katıldığı görüldü.

DÖRT ÇOCUĞUNU DA SERBEST BIRAKTI

Eşi ve 4 çocuğunu dün geceden bu yana rehin tutan cezaevi firarisi Osman B., en küçük çocuğunu yaklaşık 18 saat sonra serbest bıraktı. Polisler tarafından alınan ismi öğrenilemeyen çocuk tedavi için hastaneye götürüldü. Osman B. sonra bir çocuğunu daha serbest bıraktı. Polisin, yemek teklifini reddetti.

Osman B., 28 saat sonra, bitkin düşen çocukları Enes ve Gökmen B.'yi de serbest bıraktı. Olay yerinde bekletilen polis ekiplerince teslim alınan çocuklar, ambulansta sağlık kontörlünden geçirildi.

Gün içerisinde de diğer 2 çocuğunu serbest bırakan Osman B., eşi Gülşah'ı rehin tutmaya devam ediyor.