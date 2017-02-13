Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tavşantepe E-5 yan yoldan Maltepe istikametine seyir halindeki Kemal Cengiz idaresindeki 34 M 5800 plakalı yolcu minibüsü, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından işaret levhalarına çarparak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüste sıkışan sürücü Cengiz, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat tek şeritten verilen trafik, minibüsün çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.