Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Yarın Sevgililer Günü... Birçoğumuz “Sevginin zamanı mı olur canım; Roma’daki bilmem kimin başlattığı bir gelenek işte” desek de, gönlümüzün sesi çıkmayan tarafında “Bana ne sürpriz yapacak acaba” sorusunun bombardımanı var. Bu ikilem, bir taraftan çoğumuzun içinde yaşanırken, diğer taraftan da yapılan araştırmalarda rakamlara dökülmüş. Yapılan araştırmaya göre kadınların yüzde 54’ü, eşinin ve sevdiğinin bu özel günde sürpriz yapmamasını, hediye almamasını ‘büyük bir problem’ olarak görüyor. Erkeklerde bu oran yüzde 6’ya iniyor. Nişanlı ve sözlülerde hediye almamak ayrılığa kadar giden kavgalara sebep oluyor. Bu rakamları dile getiren online alıveriş sitelerinden Avantajix’in Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, “Siz iyisi mi, bir sürpriz düşünün. Hediye seçmekte zorlanıyorsanız, günler ve haftalar öncesinden kulaklarınızı iyi açmalısınız. Eşiniz, sevdiğiniz mutlaka bunun ipuçlarını verecektir” diyor.

Seçiminiz ‘özel’ hissettirmeli

¥ Hediye duygulara hitap etmeli.

¥ Hem alanı hem vereni mutlu etmeli. Hediyeyi verirken onun gözlerindeki ışık sizi de mutlu edecektir.

¥ “Ben çok severim” diye aldığınız bir şey, onun hoşuna gitmeyebilir. En iyisi siz hobilerini, damak tadını, sevdiği rengi hatırlamayı deneyin.

¥ Önemli olan fiyatı değil, sunumudur. Özel bir notla, mektupla sunulan minicik bir şey, pahalı olandan çok daha fazla mutluluk verebilir.

¥ İhtiyacı olduğunu bildiğiniz bir ürünü almak pek hoş kaçmayacaktır. Bu günün teması aşk ve sevgi; unutmayın.

¥ Online alışveriş için çok geç ama interneti son gün fikir vermesi açısından kullanabilirsiniz.

¥ Dışarıda yemek planlıyorsanız, mutlaka rezervasyon yaptırın. Gittiğiniz yerde “Rezervasyonunuz yoksa üzgünüm” cümlesi katlanılır bir şey değildir.

¥ Parfümünü aldığınız şeye hafifçe sıkmak, çok iyi hissettirecektir.

‘Ben istemem’diyen kadın %6

Kadınların sadece yüzde 8’i 14 Şubat’ta kesinlikle hediye istemediğini belirtirken, hediyeye karşı olan erkek oranı yüzde 26’ya yükseliyor. Kadınların üçte biri hediye ile taçlanmayan bir Sevgililer Günü akşam yemeğini ‘yeterince romantik bulmadıklarını’ itiraf ediyor. Erkekler için sürpriz bir yemek ise ‘romantizm’ için yeterli.

Erkek ‘istemem’ dese de bekliyor

“Sevgililer Günü de neymiş canım” diyen erkek oranı çok fazla ama araştırmalar bunun “Başına gelecekleri kabullenme” olduğunu gösteriyor. Çünkü erkekler de

doğum günü, babalar günü gibi özel günlerde hediye beklediklerini güçlü bir şekilde dile getiriyor.

Sadece erkeğin görevi değil

Büyük ihtimalle erkek okurlarımız ‘Evet ya’ diyecektir. Kadınların hemen hemen tamamının sürpriz ya da hediye beklediği hâlde, kendisi hazırlık yeterince hazırlık yapmıyor. Unutmayalım ki, Sevgililer Günü, evlilik yıl dönümü gibi günler çiftlere özeldir ve o özel günler iki kişiliktir. Yani özel bir gün varsa, biri bekleyen, diğeri hazırlayan olmamalı.