Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Tahminler farklı olsa da gerçekler böyle. Evet, evli erkekler Sevgililer Günü’nü daha çok kutluyor. Gittigidiyor.com’un araştırması söylüyor bunu. Araştırmaya 13 bin 552 kişi katılmış. “Sevgililer Günü kutlar mısınız?” sorusuna en fazla “Evet” cevabını verenler, yüzde 41 ile evli erkekler olurken, kadınlarda bu oran yüzde 31’de kalmış. Diğer yandan yine tahminlerin tersine, bekârların bu günü kutlama oranı, evlilere oranla oldukça düşük. Bekar erkeklerin yüzde 23’ü, bekâr kadınların yüzde 24’ü Sevgililer Günü’nü kutladığını söylüyor. Evli erkeklerin hediye alma oranı yüzde 40 iken, bekârlarda bu oran yüzde 31’lerde. “Ne hediye alırsınız?” sorusuna erkeklerin yüzde 34’ü ‘çiçek’, yüzde 28’i ‘takı ve mücevher’ cevabı vermiş. Kadınların en çok aldığı hediye giyim ama tatil sürprizi yapmayı da çok seviyorlar.