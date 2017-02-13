Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Sevgi, kendiliğinden oluşan, insanın kontrolünün dışında gelişip büyüyen bir duygu. En güzeli sevgiyi sözlerle anlatmak ama çiçeklerden de yardım almak isterseniz, işte onların sessizce söyledikleri...

BEYAZ GÜL: Masumiyetin, saflığın, duruluğun rengidir. Saflık ve doğallığı ön plana alan sevgi için kullanılır. Anne sevgisi, kardeş sevgisi gibi. Beyaz gül, nikâh törenlerin de vazgeçilmez çiçeklerindendir.

KIRMIZI GÜL: Tutku ve aşkla bağlı olduğunuza sevginizi en yoğun şekilde anlatmak istiyorsanız, mutlaka kırmızı gül tercih etmelisiniz. “Büyük bir aşkla, seni çok seviyorum” anlamına gelir. Her dilde sevgiyi anlatır.

PEMBE GÜL: “Seni beğeniyorum” anlamına gelir. Ayrıca minnet, takdir, hayranlık duygularını da içerir.

MAVİ GÜL: Genellikle doğum günleri için tercih edilebilir. Mavi gül veriyorsanız, onun ne kadar emsalsiz olduğunu anlatmış olacaksınız.

TURUNCU GÜL: Ona duyduğunuz hayranlığı ifade etmenin yoludur.

SARI GÜL: Çok kıskanıyor ama söyleyemiyorsunuz. Sarı gül imdadınıza yetişir.

SİYAH GÜL: Siyah da bir renk ve bütün renkleri içinde barındırır ama siz yine de siyah gül vermeyin. Acı ve hüzünlü bir vedayı anlatır.

BEYAZ KARANFİL: Dostluk ifadesidir. Bir arkadaşınızdan özür dilemenize aracılık edebilir.

KIRMIZI KARANFİL: Bu çiçek sevgiyi ifade için kullanılsa da, genellikle mezarlık ziyaretlerinde kullanıldığı için uzak durun derim.

PEMBE KARANFİL: Tüm içtenliğinizi sunmak için aradığınız şey pembe karanfil.

AÇELYA: Bu çiçek özlemin tercümanı. Sevgi, hasret, özlem gibi duyguları anlatır.

LALE: Sevdiğinize lale de hediye edebilirsiniz. Pembe lale ile ‘çok anlayışlı ve bulunmaz birisin’ ifadesini içeriyor.

ORKİDE: Zarafeti, sevgiyi ve gücü ifade eder. Orkide hediye ettiğinizde, onun zarafetine hayranlığınızı da ifade edersiniz. Mor orkide cesur olmayı, sarı orkide huzuru, siyah orkide ise mükemmeliyetçiliği temsil ediyor.

LEYLAK: Moru ya da beyazıyla, her şeyiyle güzel çiçek. Mor leylak aşk ve sevgi ifadesi olarak verilebilir. Beyaz leylak da “Dikkat çekicisin” mesajı veriyor.

GELİNCİK: Hüznü ifade eder. Yaralı bir kalbe sahipseniz, unutamadığınızı göstermek istiyorsanız gelincik gönderebilirsiniz.