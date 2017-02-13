Canan Eraslan
Sevgi, kendiliğinden oluşan, insanın kontrolünün dışında gelişip büyüyen bir duygu. En güzeli sevgiyi sözlerle anlatmak ama çiçeklerden de yardım almak isterseniz, işte onların sessizce söyledikleri...
BEYAZ GÜL: Masumiyetin, saflığın, duruluğun rengidir. Saflık ve doğallığı ön plana alan sevgi için kullanılır. Anne sevgisi, kardeş sevgisi gibi. Beyaz gül, nikâh törenlerin de vazgeçilmez çiçeklerindendir.
KIRMIZI GÜL: Tutku ve aşkla bağlı olduğunuza sevginizi en yoğun şekilde anlatmak istiyorsanız, mutlaka kırmızı gül tercih etmelisiniz. “Büyük bir aşkla, seni çok seviyorum” anlamına gelir. Her dilde sevgiyi anlatır.
PEMBE GÜL: “Seni beğeniyorum” anlamına gelir. Ayrıca minnet, takdir, hayranlık duygularını da içerir.
MAVİ GÜL: Genellikle doğum günleri için tercih edilebilir. Mavi gül veriyorsanız, onun ne kadar emsalsiz olduğunu anlatmış olacaksınız.
TURUNCU GÜL: Ona duyduğunuz hayranlığı ifade etmenin yoludur.
SARI GÜL: Çok kıskanıyor ama söyleyemiyorsunuz. Sarı gül imdadınıza yetişir.
SİYAH GÜL: Siyah da bir renk ve bütün renkleri içinde barındırır ama siz yine de siyah gül vermeyin. Acı ve hüzünlü bir vedayı anlatır.
BEYAZ KARANFİL: Dostluk ifadesidir. Bir arkadaşınızdan özür dilemenize aracılık edebilir.
KIRMIZI KARANFİL: Bu çiçek sevgiyi ifade için kullanılsa da, genellikle mezarlık ziyaretlerinde kullanıldığı için uzak durun derim.
PEMBE KARANFİL: Tüm içtenliğinizi sunmak için aradığınız şey pembe karanfil.
AÇELYA: Bu çiçek özlemin tercümanı. Sevgi, hasret, özlem gibi duyguları anlatır.
LALE: Sevdiğinize lale de hediye edebilirsiniz. Pembe lale ile ‘çok anlayışlı ve bulunmaz birisin’ ifadesini içeriyor.
ORKİDE: Zarafeti, sevgiyi ve gücü ifade eder. Orkide hediye ettiğinizde, onun zarafetine hayranlığınızı da ifade edersiniz. Mor orkide cesur olmayı, sarı orkide huzuru, siyah orkide ise mükemmeliyetçiliği temsil ediyor.
LEYLAK: Moru ya da beyazıyla, her şeyiyle güzel çiçek. Mor leylak aşk ve sevgi ifadesi olarak verilebilir. Beyaz leylak da “Dikkat çekicisin” mesajı veriyor.
GELİNCİK: Hüznü ifade eder. Yaralı bir kalbe sahipseniz, unutamadığınızı göstermek istiyorsanız gelincik gönderebilirsiniz.