Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, gece Bartın merkeze bağlı Çakırömerağa köyü Hacıgüllü Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Karaca'ya ait ahırda, yeni doğan buzağının üşümemesi için yakılan sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin ahırı sardığı yangında, ilk müdahale köylüler tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan ilk incelemede ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvanın yanarak telef olduğu belirlendi. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında ahır kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.