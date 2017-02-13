Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Karaburun mevkisinde avlanmak için denize açılan 4 arkadaşın bulunduğu tekne, fırtınaya yakalandı. Alabora olan tekneden düşen 2 kişi yüzerek karaya çıkmayı başardı. 2 kişi ise denizde kayboldu. Karaya çıkanların yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu, AFAD, UMKE ve 112 ekipleri sevk edilerek, arama arama çalışmalarına başladı. Kayıp kişilerin yakınları da bölgeye gelerek arama çalışmalarını takip ediyor.