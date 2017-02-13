Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgile,göre, Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde yaşayan Havva Bostan (73), evinin bahçesindeki su kuyusuna düştü. Olayı fark eden yakınları itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası itfaiye ve AFAD ekiplerinin ortak çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Bostan'ın cesedi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Havva Bostan’ın cesedi otopsi için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.