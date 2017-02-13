Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale istikametinden gelen Murat Tezgan idaresindeki 10 E 0224 plakalı özel otomobil Küçükkuyu Yeşilyurt Köprüsü civarında, Şehmuz Tanrıverdi yönetimindeki 17 PE 354 plakalı özel otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ali Eren Ulut, Ahmet Özkaya, sürücü Murat Tezgan, diğer sürücü Şehmuz Tanrıverdi ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.