Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta düzenlediği 2 ayrı operasyonda 14 kişi gözaltına alınmıştı. İlk operasyonda 4 Bylock kullanıcısı, ikinci operasyonda içinde Bylock kullanıcısı da olan meslekten ihraç edilmiş FETÖ/PDY bağlantılı 10 cami imamı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı.
Bartın'da 14 kişi adliyeye sevk edildi
13.02.2017 - 11:13 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında cami imamlarının da bulunduğu 14 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Etiketler : bartın,fetö,adliye,
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