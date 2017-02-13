Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta düzenlediği 2 ayrı operasyonda 14 kişi gözaltına alınmıştı. İlk operasyonda 4 Bylock kullanıcısı, ikinci operasyonda içinde Bylock kullanıcısı da olan meslekten ihraç edilmiş FETÖ/PDY bağlantılı 10 cami imamı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı. 