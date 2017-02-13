Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 10.00 sıralarında Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 115 Polis İmdat hattını arayan bir kişi cadde üzerinde bulunan çöp konteynırından saat sesi duyulduğu yönünde ihbarda bulundu. Dolu çöp konteynırının Aydın Askerlik Alma Daire Başkanlığı ile her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği alışveriş merkezinin ortasında bulunması nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından tamamen araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Özel kıyafetiyle çöp konteynırını uzaktan kontrol eden bomba imha uzmanı, her hangi bir saat sesi duyulmamasına rağmen çöpü tamamen boşalttı. Atılan çöpleri didik didik arayan bomba uzamanının yaptığı çalışmalarda ne bombaya ne de herhangi bir nesneye rastlanılmadı. Çevrede toplanan kalabalık bombacının çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Çöpte bir olumsuzluğun tespit edilememesi üzerine yol yeniden trafiğe açıldı.